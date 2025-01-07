İstanbul Küçükçekmece'de Yangın Paniği

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin 7. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisinde kalan daire, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerine İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan Açelya sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar müdahale etmek istese de başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle, alt ve üst katlar boşaltılırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dairenin yandığı alevli yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL