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İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların olduğu söyleniyor. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı