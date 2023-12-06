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İstanbul Kartal'da park halindeki araca çarpan araç takla attı

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İstanbul Kartal'da yaşanan kazada, park halindeki araca çarpan araç takla atarak durabildi. Yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kartal'da kaza yapan araç takla atarak durabildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce bir araca çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kaza da bir kişi hafif şekilde yaralandı. Araç içerisinde bulunan vatandaşın çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Kartal ilçesi, Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAU 206 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sağ şeritte park halindeki 34 DKY 353 plakalı araca vurdu, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Sürücüyü yan yatan araçtan çevredeki vatandaşlar kurtardı. Durumun sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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