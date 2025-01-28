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İstanbul Kartal'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul Kartal'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbul Kartal'da 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla yangına dışarıdan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay esnasında polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, yolu tek şeride düşürdü. Yolda oluşan trafik, yolun açılmasının ardından normale döndü. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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