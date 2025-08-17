İstanbul Kağıthane'de Yangın Paniği: İş Merkezi Çatısında Alevler Yükseldi

Güncelleme:
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölü ya da yaralı olmaması sevindirdi.

İstanbul Kağıthane'de 5 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş merkezinin çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
