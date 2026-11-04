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İstanbul Kağıthane'de tartışma sonrası ani fren yapan sürücü bariyerlere çarptı

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İstanbul Kağıthane'de iki sürücü arasındaki trafik tartışmasının ardından ani fren yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı, çevredekilerin müdahalesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

İstanbul Kağıthane'de trafikte başka bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından sinirlenen sürücü, seyir halindeyken ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çağlayan Kavşağı Altgeçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane istikametinde iki sürücü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından sürücüler yollarına devam etti. Bir süre sonra duruma sinirlenen sürücülerden biri, seyir halindeyken yaptığı ani fren sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından diğer aracın önünü kesen sürücü, otomobilinden inerek tartışmayı sürdürdü. Araçtan inen bir kadında tartışmaya dahil oldu. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik büyümeden sona erdi. Yaşanan tartışma ve sonrasındaki anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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