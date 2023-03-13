İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14...
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İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı.
İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa