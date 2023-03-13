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İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14...

3. Sayfa Haberleri

İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14...

İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

İstanbul, İzmir ve Bursa'da terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İzmir Bursa 3. Sayfa Haberler

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