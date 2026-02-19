Haberler

İzmir İstanbul otoyolunda korkutan heyelan

Güncelleme:
Manisa geçişinde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nun üç şeridi kullanılamaz hale geldi. Ulaşım tek yönden kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

  • İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa geçişinde toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
  • Toprak kayması sonucu otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale geldi.
  • Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa geçişinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Heyelan sebebiyle ulaşım tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor. Heyelan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasında kalan kesiminde meydana geldi. Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda otoyol jandarma, asayiş ve Karayolları ekibi sevk edildi.

3 ŞERİT TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Toprak kayması sonucu otoyolun 3 şeridi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle heyelan olan bölgeyi trafiğe kapatırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun tamamen temizlenmesi ve güvenliğin tam sağlanması için bölgedeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
