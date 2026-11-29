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Çatalca'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İstanbul itfaiyesi o anları paylaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da taşkına neden oldu. Yağışın ardından derenin taşmasıyla birlikte çevrede bulunan çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle vatandaşlar bulundukları yerlerden güvenli bölgelere tahliye edildi. İstanbul itfaiyesi selde mahsur kalanların kurtarılma anlarını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı