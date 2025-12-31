Haberler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Kadıköy'deki denetimleri inceledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy'de yeni yıl öncesi gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi, polislerden bilgi aldı ve esnaf ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy'de yeni yıl öncesi gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy'de yeni yıl öncesi ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi. Bölgede görev yapan polislerden uygulanacak tedbirler hakkında bilgi alan Yıldız, esnaf ve vatandaşların da yeni yılını kutladı. - İSTANBUL

