İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, Kadıköy'deki denetimleri inceledi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kadıköy'de yeni yıl öncesi ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi. Bölgede görev yapan polislerden uygulanacak tedbirler hakkında bilgi alan Yıldız, esnaf ve vatandaşların da yeni yılını kutladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa