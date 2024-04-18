İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı
MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı
ANKARA (İHA)- MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.