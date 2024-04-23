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İstanbul Havalimanı'nda skandal görüntü: Çevresindekilere aldırış etmeden kendini tatmin etti

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İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu, herkesin gözü önünde kendini tatmin ettikten sonra oturduğu yerde sigara içti. Olayın fark edilmesi üzerine havalimanı polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin sarhoş olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde akşam saatlerinde yaşanan olay, görenleri ve duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Uçak seferinin beklendiği alanda oturan bir adamın, herkesin içerisinde kendini tatmin ettiği görüldü. Şüpheli, daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kapalı alanda sigarasını yakarak içmeye başladı. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer alan ve her gün binlerce yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı'nda kayda geçen görüntüler bu kadarına da 'pes' dedirtti. Dış hatlar terminalinde uçak seferlerinin beklendiği banklarda oturan yolculardan biri, çevresindeki onlarca kişiye aldırış etmeden kendini tatmin etmeye başladı.

HAVALİMANI POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Şüpheli, kamusal alanda yaptığı skandal hareket yetmezmiş gibi bir de yasak olmasına rağmen sigarasını yakarak içmeye başladı. Çevredekiler, havalimanı polisine durumu bildirerek şikayette bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Yapılan incelemelerde şahsın sarhoş olduğu ortaya çıkarken, yolcunun Türk vatandaşı olduğu iddia edildi. Yaşanan o skandaldan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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