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İstanbul'un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı