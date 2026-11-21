İstanbul Güngören'de temel kazısında toprak kayması oldu, işçi toprak altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Güngören ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi ve bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı