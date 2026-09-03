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İstanbul'da Kapsamlı Huzur Uygulaması

İstanbul'da Kapsamlı Huzur Uygulaması
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İstanbul’da polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, polis ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Birçok noktada trafik denetimi ve genel asayiş denetimi yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Durdurulan araçlarda ve şahısların el ile sırt çantalarından arama yapıldı. Sürücülere, kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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