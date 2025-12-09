Haberler

'Yağma' suçundan aranan ve hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İstanbul Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 'Yağma' suçundan aranan Y.K. da dahil olmak üzere 7 kişi yakalandı. Operasyonda metamfetamin, haplar ve silah ele geçirildi.

İstanbul Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Yağma' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari Y.K., yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde uyuşturucu maddeleri sakladığı tespit edilen adrese 6 Aralık 2025 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda A.K., B.K., G.Ç., C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin saklandığı adreste yapılan aramalarda ise 35,5 gram metamfetamin, 17 adet hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 2 adet bıçak, 3 adet cep telefonu ve 6 bin 910 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

Şüpheli Y.K., isimli şahsın 'Yağma' suçundan 20 yıl 46 ay 22 gün, O.K., isimli şahsın 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay ve Ş.K., isimli şahsın 'Yağma' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A.K., B.K., ve G.Ç., isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, C.A., Y.K., O.K. ve Ş.K. isimli şahıslar çıkarılan mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
