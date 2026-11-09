İstanbul Fatih'te minibüs yangını 5 araca sıçradı, 6 araç kullanılamaz oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 5 araca daha sıçradı. Araçlar alevlere teslim olurken, büyük paniğe neden olan yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih ilçesi Gümrük Mahallesi Özgüven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler çevrede park halindeki 5 araca daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Seslere uyandık"

Çıkan yangında aracı hasar gören Ozan Kılıçarslan, yangının sabah saatlerinde yaşandığını belirterek, "Sabaha karşı bir araba alev alıyor. Biz de seslere uyanıp geldik. Benim arabam haricinde birkaç komşumuzun arabası da hasar gördü. Aracımızı şu an çekiciye alacağız. Benim bildiğim 5 ya da 6 araba olması lazım. Minibüs tarzında bir araçtan çıkmış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı