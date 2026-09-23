İstanbul Fatih'te kayıp olarak aranan hırsızlık şüphelisi M.R.B. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Fatih ilçesinde kayıp olarak aranan ve bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.R.B., polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Fatih Laleli'de durumundan şüphelendikleri M.R.B.'yi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.R.B.'nin kayıp kişi olarak arandığı ve aynı gün Fatih Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı