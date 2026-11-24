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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalandı.

17 Kasım'da Alibeyköy Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan F.Y. (39) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.F. (49) olduğunu tespit etmişti. Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, şüpheli H.F. ile hayatını kaybeden F.Y. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu ve cinayet öncesinde ikili arasında tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Firari şüpheli H.F., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, olayda kullandığı değerlendirilen suç unsuru silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı