Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahsı operasyonla yakalayarak tutukladı. Operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K.'nin (51) aracı, gerçekleştirilen operasyonla Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa