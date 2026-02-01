Haberler

Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahsı operasyonla yakalayarak tutukladı. Operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı getirdiği tespit edilen şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K.'nin (51) aracı, gerçekleştirilen operasyonla Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
