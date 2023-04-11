İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddelerle Tekirdağ'da yakalandılar

İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddelerle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmaya yakalandılar.

İstanbul'dan Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesine uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan duyum üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sultanköy E-5 karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde E.V. ve H.İ. isimli şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 40 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 11 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ