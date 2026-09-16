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İstanbul’dan 111 kilogram uyuşturucu ham maddesi getirirken Sakarya gişelerinde yakalandılar

İstanbul’dan 111 kilogram uyuşturucu ham maddesi getirirken Sakarya gişelerinde yakalandılar
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İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheli, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şüpheli, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada 111 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek hammadde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında uyuşturucu madde nakli ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarında, ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Şüpheliler G.Y. (35) ve F.Y.'nin (50) içinde bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ile 111 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek 37 gram sentetik kannabinoid (a-m 2201) maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.Y. (50) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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