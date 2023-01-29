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İstanbul'daki organize suç örgütü çökertildi: 15 şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'daki organize suç örgütü çökertildi: 15 şahıs gözaltına alındı

İstanbul'daki bir suç örgütüne yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki bir suç örgütüne yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 920 gram kokain, 95 gram esrar ve çelik yelek ele geçirildi. Firar kalan 1 şahsa yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rahman K. liderliğindeki suç örgünü çökertti. Rahman K. ve 16 şahsın Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarih ve zamanlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma (gasp) ve tehdit gibi suçlardan toplamda 5 eyleme karıştıkları tespit edildi ve haklarında ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

27 Ocak 2023 tarihinde 16 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, operasyon neticesinde 15 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 920 gram kokain, 95 gram esrar çelik yelek ele geçirildi. Firar eden 1 şahsa yönelik yakalama çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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