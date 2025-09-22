İstanbul'daki KYK Yurdunda Yaşanan Olayda 4 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Öğrenci Yurdunda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2'si İran uyruklu 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Öğrencilerin eşyalarına zarar veren 6 zanlı polisteki ifade işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti.

4 şüpheli hakkında 'tutuklama' talebi

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan 6 şüpheliden 4'ü, işlemlerinin ardından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 'delil yetersizliği' gerekçesiyle serbest bırakıldı. 4 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL