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İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

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İstanbul'da bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken; alışveriş merkezinin içinden çekilen görüntüler endişe yarattı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Akasya AVM'de yangın çıktı. Yangına ilişkin henüz bir açıklama yapılamazken; alışveriş merkezinin içinde panik yaşandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE YARATTI

Sosyal medyada yangına ilişkin görüntülerde alışveriş merkezinin içerisini dumanların kapladığı görüldü. AVM içerisinde bulunan vatandaşlar çıkış kapılarına doğru kaçmaya çalışırken; o anların görüntüleri endişe yarattı.

İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

İmamoğlu İstanbul'da

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