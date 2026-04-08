Aile faciasında hayatını kaybeden anne ve oğul Kemah'ta toprağa verilecek

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen aile faciasında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri, memleketleri Erzincan'ın Kemah ilçesinde toprağa verilecek.

Dün Çekmeköy'de yaşanan olayda, 35 yaşındaki S.H'nin geçirdiği cinnet sonucu annesi Medine Hepgülnar (61) ile ağabeyi Ekrem Hepgülnar (41) hayatını kaybetti, kardeşi K.H. ise ağır yaralandı. Şüpheli S.H, olayın ardından polise teslim oldu.

Hayatını kaybeden Medine Hepgülnar ve Ekrem Hepgülnar'ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, defnedilmek üzere Erzincan'ın Kemah ilçesine getirildi.

Olayda ağır yaralanan K.H'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Medine Hepgülnar ve Ekrem Hepgülnar'ın yarın Kemah'ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecekleri bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı