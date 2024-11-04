İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün Seyrantepe mevkii TEM Otoyolu'nda meydana gelmişti. Edirne yönüne ilerlediği sırada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışmıştı. Ardından aynı yönden gelen iki otomobil de kazaya karışmıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kameraya yansıyan kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor. - İSTANBUL