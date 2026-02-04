Haberler

İstanbul Fatih'te Böcek Ailesi'nin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan K., Zeki K., Doğan C., Hakan O. ve Muhammad Moeen Ud Din C.

Fatih'te Böcek Ailesi'nin zehirlenme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerin hapis cezası talep edildi.

İstanbul Fatih'te Böcek Ailesi'nin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan K., Zeki K., Doğan C., Hakan O. ve Muhammad Moeen Ud Din C.'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Rüstemsha B.'nin ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

