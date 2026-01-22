Haberler

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Medya'nın Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı. Yontunç, gözaltı sonrası Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası