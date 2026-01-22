Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı
İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Acun Medya'nın Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı. Yontunç, gözaltı sonrası Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
