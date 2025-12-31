İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa