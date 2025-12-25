Haberler

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sek edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran, adliyede

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
