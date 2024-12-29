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İstanbul'da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Uygulamaları Başladı

İstanbul'da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Uygulamaları Başladı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesi organize ve narkotik suçların önüne geçmek için Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da geniş çaplı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul'da yeni yıl öncesi organize ve narkotik suçlarının önüne geçmek ve caydırıcılığa yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da organize ve narkotik suçlarının önüne geçmek ve caydırıcı olmaya yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen denetimde araçlar durdurularak didik didik aranırken, şüpheli görünen şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliği için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre planlamalarımızı yapıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla da sahadayız. Tabii uygulamalarımızda bize destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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