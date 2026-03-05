Haberler

İstanbul'da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı

İstanbul'da gözaltına alınan kişinin evinden ve aracından 50 tabanca çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda, yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen 25 yaşındaki E.K. isimli şüpheli, 50 tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 50 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, bir kişinin yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi. İstihbari ve saha çalışmaları neticesinde, şüpheli kişinin E.K. (25) olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı saptandı. E.K.'yi takibe alan polis, zanlıyı dün bir sokak üzerinde aracına bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve bu silaha ait 50 şarjör ele geçirildi. Sokak üzerinde yakalanan E.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor

"Durum sandığınızdan vahim" diyen ABD'li senatör, Trump'ı ifşa etti
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber

Korkulan oldu!
Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Bir ülke daha İran'a karşı savaş gemisi gönderiyor
ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor

"Durum sandığınızdan vahim" diyen ABD'li senatör, Trump'ı ifşa etti
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'daki ilkokula saldırının soruşturulduğunu açıkladı

ABD "Sivillere saldırmayız" dedi! Okul katliamına soruşturma başlattı