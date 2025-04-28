İstanbul'da yasadışı silah atölyesine baskın: 313 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çetelere ve suç örgütlerine silah pazarladığı düşünülen İ.G. adlı bir kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, depoda 313 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla İ.G.adlı 1 kişiyi "şüpheli" olarak on gün boyunca takibe aldı. Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapılan depoya yönelik çalışma başlatıldı.

Silah kaçakçısı 10 gün boyunca takip edildi

Şüphelinin Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan ikamet adresinden plakası olmayan bir motosiklet ile akşam saatlerinde ayırıldığını tespit eden polis, İ.G.'nın aynı ilçedeki Yukarı Dudullu Mahallesinde bir depoya girdiğini ve buradan sabah saatlerine kadar ayrılmadığını tespit etti. Ekipler, 10 gün süren izleme ve fiziki takibin sonunda 24 Nisan'da Ümraniye'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde bir ruhsatsız tabanca ele geçiren polis, söz konusu şüpheliye ait depoda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgü kısmı, bol miktarda icra mili, yay, pim ve diğer aparatla bir hidrolik kollu manivela ele geçirildi.

Zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silah Ticareti" suçlarından 25 Nisan Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, yasadışı silah deposunda ele geçirilen tabancaların kimlere ya da hangi suç örgütlerine pazarlandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.

Silahlar 'yeni nesil mafyaya' mı pazarlanıyor?

İllegal atölyede üretilen söz konusu silahların, geleneksel mafya yapılarından farklı olarak dijital çağın imkanlarını kullanan, mahalle ve ilçe çapında faaliyete başlayıp zamanla ülke çapına yayılabilen 'yeni nesil çete' olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine satıldığı düşünülüyor.