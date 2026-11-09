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İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine hesap temin eden 18 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek para transferine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2025-2026 döneminde toplam 2 milyar 710 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine banka hesabı temin ederek para transferine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin, 2025-2026 döneminde toplam 2 milyar 710 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri için üçüncü kişilere ait banka hesaplarını temin ettikleri ve bu hesaplar üzerinden para transferine aracılık ettikleri belirlendi. İletişim kayıtları ve mali verilerin incelenmesinde, banka kartları, mobil bankacılık şifreleri ve telefon hatlarıyla temin edilen hesaplarda toplanan paraların üst kasa hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise kripto varlığa dönüştürüldüğü tespit edildi.

2 milyar 710 milyon liralık işlem hacmi

Şüphelilerin 2025-2026 döneminde toplam 2 milyar 710 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu kapsamda, tespit edilen 25 şüpheliye yönelik 9 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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