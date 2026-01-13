Fatih'te 3 kişinin çantasını çalan hırsız kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay 05 Ocak 2026 tarihinde Fatih ilçesi Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Müşteki T.D.'ye ait içerisinde 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası ile çeşitli kartlar ve pasaportların bulunduğu çanta çalındı. İkinci olay yine 05 Ocak 2026 günü Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın giriş kısmında yaşandı. Müşteki M.E.S.'ye ait içerisinde 700 TL, 50 dolar, 50 dinarı, bin 200 şekel, cep telefonu ile banka kartları ve kimliklerin bulunduğu çanta yankesicilik yöntemiyle çalındı. Üçüncü olay ise 03 Ocak 2026 tarihinde Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Müşteki M.H.'ye ait içerisinde yaklaşık 500 euro değerinde cep telefonu ile çeşitli kartların bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Şilili hırsızlık şüphelisi Bağcılar'da yakalandı

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı saha ve kamera çalışmaları neticesinde, olayların şüphelisinin Şili uyruklu Carlos Andres V.P. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheli, 08 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, 3 ayrı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL