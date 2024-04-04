İstanbul'da yangında hayatını kaybeden Barış Güngör Batman'da toprağa verildi
İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Barış Güngör, memleketi Batman'da toprağa verildi.
İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Barış Güngör'ün (21) cenazesi, yakınları tarafından memleketi Batman'a getirildi. Güngör'ün cenazesi, Batman Asri Mezarlık'ta okunan dualarla gözyaşları arasında defnedildi.
Barış Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği, bir süre memleketinde kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. - BATMAN