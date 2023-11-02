İstanbul'da yakalanan kadın Almanya'ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandı

İSTANBUL-HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN KADIN ALMANYA'YA GİTMEK ÜZEREYKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'ya gitmeye çalışan H.D. isimli kadının, aralarında cinayetinde bulunduğu çok sayıda suçtan aranması olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına aldı.

Olay, İstanbul Havalimanı VIP Pasaport Kontrol Noktası'nda meydana geldi. 6 Temmuz'da hakkında yakalama kararı çıkarılan kadınla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Havalimanı VIP Pasaport kontrol noktasında yapılan işlemler sırasında İstanbul-Hamburg uçuşu ile ülkemizden çıkış yapmak üzere pasaport kontrol noktasına gelen H.D. isimli yolcunun yapılan kontrollerinde, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle terör örgütüne yarar sağlama, Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından aranması olduğu tespit edilmiş şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan H.D. isimli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.