İstanbul'da Yağış Nedeniyle Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

İstanbul'da Yağış Nedeniyle Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı
Güncelleme:
Ataşehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon bariyerlere çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ataşehir D-100 karayolu Yenisahra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ANK 075 plakalı Scania marka hafriyat kamyonu, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

