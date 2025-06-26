İstanbul'da Yağ Dökülmesi Kazaya Neden Oldu

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Avcılar'da yere dökülen yağ nedeniyle düşen motosiklet sürücüsü yara almazken, motosiklet bir kamyonetin altında sürüklendi. Olay anı sürücünün kask kamerasında kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 yan yolda yere dökülen yağ nedeniyle kayan motosikletin sürücüsü yere düştü. Sürücü olaydan yara almazken motosiklet ise seyir halindeki bir kamyonetin altına takılıp metrelerce sürüklendi.

Olay dün öğlen saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi E-5 yan yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yola dökülen yağ nedeniyle kayarak düştü. Birkaç metre sürüklenen sürücü koruma kıyafeti sayesinde yara almazken motosikleti ise seyir halindeki kamyonetin altında kaldı. Yaklaşık 100 metre kamyonetin altında sürüklenen motosikletinin sürücüsü peşinden koştu. Yaşanan anlar motosikletinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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