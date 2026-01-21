İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Savcılığa ifade veren Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde...
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Savcılığa ifade veren Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa