İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Savcılığa ifade veren Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde...

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Bilal Hancı için 'konutu terk etmemek' adli kontrol tedbiri talep edilirken, Abdullah Gençal tutuklama talep edildi. İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ için ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde kontrol tedbirleri istendi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Savcılığa ifade veren Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

