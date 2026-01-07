Haberler

Güngören ve Zeytinburnu'nda 517 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güngören ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 517 kilo 900 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 252 bin adet hap ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Güngören ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 517 kilo 900 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Güngören ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri'nce operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, Ö.E. ve A.B.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şahısları adreslerinde yapılan aramalarda ise 517 kilogram 800 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 1 adet makine, 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.E., 'tutuklama', A.B.C. ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
