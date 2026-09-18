İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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İstanbul'un Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram 789 gram kokain, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, 3 kilo 648 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 500 gram kristal metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Beylikdüzü ve Sarıyer'de bulunan adreslere baskın yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 kilogram 789 gram kokain, 21 kilogram kimyasal katkı maddesi, 3 kilo 648 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 500 gram kristal metamfetamin, 4,89 gram skunk, 4 adet Lyrica hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüplelilerin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı