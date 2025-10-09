Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 milyon hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 milyon hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438 buçuk kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İstanbul'un farklı ilçelerinde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
