Haberler

Güngören'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güngören'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de düzenlenen operasyonda, bir işyerinde yapılan aramalarda 1 kilo 520 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu kullanma aletleri ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 21 yaşındaki T.E. isimli şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Güngören'de bir işyerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 520 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Polis ekipleri, Güngören Maltepe Mahallesi'nde bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. İşyerine operasyon düzenlendi. T.E. (21) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise; 1 kilo 520 gram esrar, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheli "uyuşturucu madde ticareti"nden sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?