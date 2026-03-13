Güngören'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul Güngören'de bir işyerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 520 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Polis ekipleri, Güngören Maltepe Mahallesi'nde bir işyerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. İşyerine operasyon düzenlendi. T.E. (21) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda ise; 1 kilo 520 gram esrar, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheli "uyuşturucu madde ticareti"nden sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı