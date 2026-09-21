İstanbul'da usulsüz vatandaşlık operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yabancı uyruklu şahıslara usulsüz şekilde vatandaşlık verildiğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçları ile ilgili olarak; bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu şahısların tespitine yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek muvazaalı gayrimenkul satışları yapıldığı, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği ve bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu şahıslardan maddi menfaat temin edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı