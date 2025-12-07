Haberler

Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

Güncelleme:
İstanbul'da emniyet ekipleri, Tuzla'da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenledi. Drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda araca işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken toplamda 1 milyon 146 bin TL'lik para cezası yazıldı.

  • Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyonda 84 sürücüye 238 idari işlem uygulandı.
  • Operasyonda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.
  • Operasyonda 46 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

REKOR PARA CEZASI

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

46 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğur Deniz:

Ohhhhhh

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Explorer:

çok iyi olmuş horozcu çocuklarına...insanları rahatsız etmekten başka bir işe yaramayan düşüncesizler güruhu

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARAYEL:

dikta rejimlerinde böyle olaylar normal, padisah ne derse o dogrudur, hürriyet mürriyet onuda padisahimiz nasil olacagini belirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
