Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı'nın oğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ve yurtdışında oldukları bilgisine de ulaşıldı. - İSTANBUL

