Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişinin savcılıkta ifade işlemleri başladı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi. Toplam 7 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı ifade işlemlerine başlandı. - İSTANBUL