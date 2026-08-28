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Sanal Konut Dolandırıcılığı: 14 Şüpheli Adliyede

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İstanbul'da uygun fiyatlı daire vaadiyle sahte ilan verip 48 kişiyi 36 milyon lira dolandıran 14 şüpheli, 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tüfek ve 27 bin dolar ele geçirildi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle internet sitelerinde sahte ilanlar vererek 48 kişiyi yaklaşık 36 milyon lira dolandırdığı belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon detayları ortaya çıktı

Öte yandan düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta şüphelilere yönelik İstanbul, Giresun ve Sinop'ta bulunan 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 27 bin 624 dolar ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin 48 kişiyi yaklaşık 36 milyon lira zarara uğratarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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