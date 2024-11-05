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İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı

İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı
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İstanbul'da iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirerek kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen sanık Mert D. hakkında 1 yıl hapis cezası kararı verildi.

İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.

GİZLİ KAYIT ALDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada sanık Mert D.'nin 'görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

1 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde 'görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Adama ceza değil ödül vermişler...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Merak ettigi ne acaba.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Parası olmayan erkekler yalnızdır. Bu yüzden insanları fakirleştirerek onların zenginliklerini kitabına uygun şekilde çalanlar var; bunlar fakirleştirerek asosyalleştirdiği kitlelere üstünlük kurabilemek için tam bir şeytan gibi kendi maaş alabilişi pozisyonunu başarı olarak takdim ediyor ama o fakirleştirdiklerinin zenginleşmemesinden başka hiç bir işe çalışmayan örgütlü kötülüğün parçası olmasından başka hiç bir meziyeti yok. İşte şimdi okullardakiler hep onların elde ettiği kadınların çocuğu.

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